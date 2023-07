Climat : la Méditerranée devient plus chaude et plus salée

La mer Méditerranée se réchauffe de plus en plus vite et devient de plus en plus salée, révèle une étude réalisée par une équipe de scientifiques espagnols.

L'étude de l'institut de recherche espagnol, ICM-CSIC, publiée dans le Journal of Marine Science and Engineering, montre que l'eau de la Méditerranée occidentale se réchauffe de deux degrés par siècle. À certains endroits, comme à L'Estartit sur la Costa Brava, ce réchauffement atteint même trois degrés par siècle.

Les résultats sont basés sur l'évaluation de données à long terme mesurées à différentes profondeurs. La salinité de l'eau augmente aussi. Celle de la mer Méditerranée est plus élevée que celle de l'océan Atlantique parce que l'évaporation de l'eau est supérieure à l'apport des rivières qui se jettent dans la mer. Les échanges d'eau avec l'Atlantique sont également limités en raison de l'étroitesse du détroit de Gibraltar.

Par ailleurs, le niveau de la mer Méditerranée croît de 2,8 millimètres par an selon l'étude. Son élévation s'est accélérée depuis les années 1990.