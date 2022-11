Climat : la décarbonation des pays du G20 au niveau le plus bas en plus de dix ans, selon PwC

Pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat et maintenir le réchauffement planétaire sous la barre de 1,5°C ces cinq prochaines années, la décarbonation des pays du G20 devrait être onze fois plus rapide que la moyenne mondiale des deux dernières décennies, pour atteindre 15,2 % par an, révèle un nouveau rapport publié vendredi par PwC.

Le "Net Zero Economy Index" de PwC détermine chaque année le rythme auquel les membres du G20 décarbonent leur économie. Il en ressort que les 20 plus grandes économies mondiales se sont un peu plus éloignées de cet objectif en 2021. L'année dernière, le taux de décarbonation des pays du G20 a atteint 0,2 %, soit son niveau le plus bas depuis plus de dix ans.