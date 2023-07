Climat : La Croix-Rouge déployée pour les touristes à l'Acropole d'Athènes à cause de la canicule

En milieu de journée jeudi, le thermomètre affichait 38°C à Athènes, 40°C en périphérie et 41°C à Larissa, dans le centre du pays, selon les services météorologiques nationaux EMY. Les autorités grecques envisagent de fermer le site classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco aux heures les plus chaudes de la journée comme elles l'avaient fait en 2021 notamment alors que la Grèce traversait une canicule exceptionnelle. Cette vague de chaleur, la première de l'année dans ce pays méditerranéen coutumier de ces phénomènes, devrait s'accentuer vendredi et samedi. Les températures pourraient grimper vendredi jusqu'à 44° dans le centre du pays, selon l'EMY.