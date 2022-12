Climat : "l’Europe échoue à protéger la planète et les citoyens", dénoncent plusieurs ONG

Parmi les points les plus controversés de l’accord, les ménages paieront bien un prix du carbone sur le carburant et le chauffage à partir de 2027, mais ce prix sera plafonné à 45 euros/tonne jusqu’en 2030. Si la flambée actuelle des prix énergétiques devait se poursuivre, l’entrée en application de cette mesure serait reportée à 2028.

Or, dans le contexte de l’invasion russe en Ukraine et de l’envolée des prix énergétiques, "une politique climatique beaucoup plus forte associée à un soutien solide aux ménages vulnérables est essentielle", souligne CAN Europe, un réseau qui fédère plus d’une centaine d’ONG. Il salue cependant la mise sur pied dès 2026 du "Fonds social pour le climat", doté de 86,7 milliards d’euros, mais regrette que celui-ci ne vise qu’à aider les ménages vulnérables à réduire leur recours aux énergies fossiles, plutôt qu’à s’en affranchir.