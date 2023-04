Climat : l’Europe a voté la réduction des émissions de CO2 dès 2026, ça change quoi ?

Le Parlement européen vient d’adopter toute une série de mesures pour que l’Europe pollue moins. L’idée : notre planète sera en meilleure santé s’il y a moins de CO2 dans l’air. La nouveauté : dès 2026, celui qui pollue, paie. On vous explique le marché carbone.

Depuis 2005, chaque entreprise européenne a le droit de relâcher un nombre maximum par année de tonnes de CO2 dans l’air. Si une entreprise pollue plus, elle peut acheter un montant de gaz à effet de serre supplémentaire.

En 2026, ce sera différent. Le montant maximal de tonnes de CO2 baissera fortement par rapport à 2005. Le CO2 rejeté dans l’atmosphère sera réduit de 3 fois.

Cette nouvelle mesure concernera aussi plus de monde comme les transporteurs routiers et les compagnies aériennes (ce qui n’est pas le cas actuellement).

Enfin, les entreprises pollueuses non européennes devront payer pour vendre leurs marchandises en Europe.

Cet argent servira à la création d’un fonds de 86 milliards d'euros pour aider les entreprises et les ménages dans la transition énergétique. Baptisé " Fonds social pour le climat" , il aura pour mission de financer l'isolation de bâtiments, l'achat d'énergies renouvelables et l'acquisition de moyens de transport plus verts.

Les personnes à faible revenu et les petites entreprises ne seront pas oubliées car ce fonds servira également d'aide financière pour faire face à la hausse des prix due à la transition écologique des entreprises pollueuses (construction de bâtiments, le transports routiers, le raffinage de carburant,...).

Une sacrée avancée même si certaines personnes estiment qu’on aurait pu faire encore plus.