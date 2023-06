Climat : l'émissaire américain pour le climat rencontre le chef émirati de la COP28

L'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, a rencontré ce week-end à Abou Dhabi de hauts responsables émiratis, parmi lesquels Sultan al-Jaber, le chef de la prochaine COP28 dont la légitimité est de plus en plus contestée par des experts et responsables occidentaux.

Le PDG d'Adnoc, la compagnie pétrolière nationale des Emirats arabes unis, a été désigné en janvier président de la COP28, la conférence de l'ONU sur le climat prévue cette année dans le riche Etat du Golfe, suscitant les critiques des défenseurs de l'environnement.

John Kerry a rencontré Sultan al-Jaber pour évoquer "le partenariat existant sur différents fronts, avec un accent mis sur les questions climatiques", a annoncé samedi soir WAM, l'agence de presse officielle des Emirats arabes unis.