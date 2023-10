Climat : l’éco-anxiété touche près de la moitié des jeunes Belges entre 18 et 34 ans

L’éco-anxiété est un phénomène qui touche 48% des jeunes entre 18 et 34 ans, selon une enquête Ipsos réalisée en mai 2023 en collaboration avec GoodPlanet Belgium et dont les résultats ont été publiés jeudi.

Cette enquête montre qu’une stratégie d’éducation positive et orientée solutions à l’école est nécessaire, ajoute l’association active dans l’éducation au développement durable dans le milieu scolaire, précisant que 92% des Belges confirment que la question du climat devrait être abordée en classe. Parmi les sondés, 77% pensent même que cela devrait être obligatoire.

Si les menaces environnementales et la problématique du climat engendrent de la peur, de l’angoisse ou du stress, l’enquête révèle aussi que les jeunes ont une connaissance limitée des enjeux climatiques. Ainsi, moins de 60% des jeunes savent que les gaz à effet de serre gardent la chaleur sur la terre ou que les gaz à effet de serre ne sont pas responsables du trou dans la couche d’ozone. L’enquête révèle cependant que 61% des jeunes entre 18 et 34 ans souhaitent être plus informés sur ces problématiques. Les sources auxquelles ils font principalement confiance sont les experts du climat (65%), l’école (49%) et les ONG (45%).

Comprendre est une étape cruciale pour passer à l’action, selon GoodPlanet Belgium. "Via nos ateliers, nous voulons les informer de manière claire, factuelle et systémique. Nous laissons aussi la place aux émotions que les élèves ressentent face à ces constats. Nous veillons ensuite à leur donner des pistes d’actions concrètes afin de les inspirer et de stimuler leur envie de devenir actrices et acteurs du changement", explique le directeur de l’association, Jo Van Cauwenberge.