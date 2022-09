Climat : l'armée australienne sous pression en raison de l'aide lors des catastrophes naturelles

L'armée australienne est soumise à une pression énorme depuis plusieurs années en raison de l'assistance "quasi constante" qu'elle doit fournir lors de catastrophes naturelles.

Selon le journal britannique The Guardian, le ministère de la Défense a averti le gouvernement du pays qu'il doit rapidement envisager des "moyens plus rentables" pour continuer à fournir une assistance lors des catastrophes naturelles. En raison des effets du changement climatique, cette aide d'urgence sera encore plus fréquemment nécessaire, affirme l'armée.

Le ministre australien de la Gestion des crises, Murray Watt, a reconnu la semaine dernière que la pression exercée sur le personnel de la défense était de plus en plus forte. "L'armée aura toujours un rôle à jouer dans les situations d'urgence, mais nous sommes préoccupés par toutes les différentes fonctions de l'appareil de défense. La fonction essentielle de l'armée est de défendre le pays", avait déclaré M. Watt. Il avait appelé les Australiens à "se préparer et à s'adapter aux conséquences du changement climatique".

Les soldats australiens ont non seulement apporté leur soutien lors de nombreux incendies de forêt et inondations, mais ont également été envoyés dans les maisons de repos pendant la pandémie de coronavirus.