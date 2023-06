Sur son nouveau site internet, l'AEE examine de plus près l'évolution des conditions météorologiques et leur impact croissant sur la population, l'économie et la nature en Europe. Le site présente une vue d'ensemble des évènements météorologiques passés, des projections scientifiques sur l'évolution du climat, ainsi que des exemples de bonnes pratiques pour se préparer au mieux à ces changements climatiques. Au travers de cette plateforme, l'agence vise à sensibiliser le monde politique et le public à la nécessité de prendre des mesures de réduction des risques et de préparer la société au réchauffement climatique.