Climat : insultés ou menacés, des scientifiques fuient Twitter.

Des scientifiques confrontés à une déferlante d’insultes voire de menaces sur Twitter quittent désormais le célèbre réseau social, où le négationnisme climatique a bondi depuis sa prise de contrôle par Elon Musk.

Peter Gleick, un spécialiste du climat et de l’eau suivi par près de 99.000 personnes sur Twitter, a annoncé le 21 mai qu’il ne publierait plus de messages sur la plateforme, l’accusant d’amplifier le racisme et le sexisme. Le chercheur se dit habitué aux "attaques agressives, personnelles et ad hominem, allant jusqu’aux menaces physiques directes". Mais, a-t-il confié, "ces derniers mois, depuis l’arrivée du nouveau propriétaire et les changements chez Twitter, la quantité et l’intensité des agressions a grimpé en flèche".