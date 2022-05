Climat : incendies gigantesques et sécheresse intense dans l’Ouest américain

Sept incendies au total, dont un qui a tué deux personnes le mois dernier, parcourent actuellement cet Etat touché par une sécheresse historique qui facilite tout départ de feu dans la lande.

En réponse à la gravité de la situation, le président américain Joe Biden a décrété l’état de catastrophe naturelle au Nouveau-Mexique, qui pourra donc bénéficier de nombreuses aides fédérales, tant logistiques que financières.

Les incendies sont courants dans l’ouest des Etats-Unis mais ils sont devenus de plus en plus intenses en raison du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines, notamment les énergies fossiles, et qui aggrave une sécheresse déjà chronique.

Elle menace notamment l’approvisionnement en eau d’une partie de la population et a fait chuter de manière spectaculaire le niveau des lacs et cours d’eau.

Tous les réservoirs affichent un niveau nettement inférieur à la normale dans les Etats de l’ouest, à l’exception de celui de Washington, souligne le bulletin hebdomadaire consacré à la sécheresse aux Etats-Unis.