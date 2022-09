"Ils sont responsables des dégâts mais ne font rien", le Bangladesh dénonce à l’ONU l’inaction climatique des pays riches

"Ils n’agissent pas. Ils parlent mais ils n’agissent pas." Face aux promesses climatiques non tenues des pays riches, la Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina s’impatiente : "ils sont responsables des dégâts mais ne font rien, "c’est une tragédie".

"Les pays riches veulent simplement devenir plus riches et encore plus riches. Ils ne s’embêtent pas avec les autres", lance-t-elle lors d’un entretien avec l’AFP en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Pays de deltas, le Bangladesh fait partie des plus vulnérables aux impacts du changement climatique, en première ligne en particulier face à l’augmentation du niveau des océans et aux inondations qui se multiplient. Mais comme la plus grande partie du monde en développement, il n’est pas responsable du réchauffement de la planète, qui a gagné près de 1,2 °C en moyenne depuis l’ère pré-industrielle.