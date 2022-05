Climat : en ouvrant les "Etats généraux de la transition juste", Zakia Khattabi (Ecolo) espère bientôt une "feuille de route" climatique

Venons-en maintenant à l'épineux dossier de la sortie du nucléaire. En mars dernier, le gouvernement décidait, avec fracas on s’en souvient, de prolonger les réacteurs de Doel 4 et de Tihange 3. Une rupture d’engagement pour Ecolo et le gouvernement ? Pour la ministre fédérale, non car, dans l’accord de majorité sur la sortie du nucléaire, il était prévu qu’" on sort du nucléaire si cela n’a pas d’impact sur les prix, et qu’il n’y ait pas de potentiel problème d’approvisionnement ". Et puis la guerre en Ukraine et la crise dans le secteur énergétique sont arrivées.

A lire aussi : Nucléaire : les Verts ratent la sortie (chronique de Philippe Walkowiak)

Dans l’accord de majorité, le parti Ecolo montrait, selon la Bruxelloise que " Nous ne nous inscrivions pas dans un dogmatisme aveugle. Et que nous assumions, le cas échéant, sous certaines conditions, de maintenir les centrales ouvertes. Nous avons un héritage du passé plus une actualité qui font qu’aujourd’hui nous devons garantir une sécurité d’approvisionnement et un prix décent ". " Ce n’est pas un échec, c’est la mise en œuvre de l’accord de majorité " se défend Zakia Khattabi.