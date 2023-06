Climat en Belgique : retour sur les conditions météorologiques humides et capricieuses du printemps météorologique de 2023

Sur le temps de midi, 100% de la consommation électrique belge a été assurée par le renouvelable lundi 29 mai. La vitesse moyenne du vent fut précisément dans la moyenne d’un mois de mai (3,3 m/s). Un peu plus de soleil que la normale mais pas beaucoup plus cependant, mai 2023 n’est "que" le 5e mois de mai le plus productif de nos 15 dernières années en matière de solaire. Environ 45% de notre consommation d’électricité due couverte par du renouvelable avec l’éolien et le solaire à part les égales (20% chacun environ). La biomasse environ 3%, les déchets environ 1% et l’hydroélectricité moins de 1%. La consommation d’électricité de la Belgique est toujours plus faible en 2023 qu’en 2022 (-3%) selon Energie Commune.