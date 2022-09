Climat en Belgique : les records de l’été météorologique 2022

L’été a été de loin le plus ensoleillé de la période de référence actuelle (1991-2020) : 779 heures 11 minutes. La normale est de 594 heures 56 minutes. Autrement écrit, il y a eu plus de 7 jours de soleil en plus sur l’ensemble de l’été. D’ailleurs, le soleil a brillé tous les jours à Uccle. C’est la 3e fois que dans la station de référence, il n’y a pas eu un seul jour avec un ciel nuageux, comme en 2009 et en 2020.

Retrouvez le bilan complet de l’été 2022 ainsi que le bilan du mois d’août 2022 sur le site internet de l’Institut Royal Météorologique.