Climat en Belgique : les 5 choses à retenir du mois de janvier 2022

Ce premier février, l’Institut Royal Météorologique a publié le bilan climatologique du mois de janvier 2022. Il s’agit d’un mois plutôt calme. Nous avons épinglé 5 nuances :

1. Le début du mois était plus chaud que la normale. Souvenez-vous du premier janvier, presque printanier avec une température à Uccle de 14,3 °C. Il s’agit du jour le plus doux enregistré en janvier. Une période plus froide est ensuite arrivée du 5 au 16 et la douceur était de retour à partir du 22. La température moyenne finale à Uccle a été supérieure à la normale avec 4,3 °C (normale : 3,7 °C).

2. La plupart des précipitations sont tombées dans les 10 premiers jours du mois : 55,8 mm sur les 67,2 mm que compte le mois.

3. Dans les Hautes-Fagnes à partir de 600 mètres d’altitude, il y a eu de la neige au sol du 5 au 29 ainsi que le 31. Une couche de 29 cm de neige a été enregistrée au Mont-Rigi le 9 janvier.

4. Moins de soleil que la normale : le soleil a brillé 50 heures 27 minutes (normale 59 heures 04 minutes).

5. Peu de vent. Malgré le vent qui a soufflé fort le 31, la vitesse moyenne du vent fut seulement de 3,1 m/s (normale : 4,1 m/s). Il n’y a qu’en 2010 que cette valeur était encore plus basse (2,9 m/s).