Climat en Belgique : le mois d’août a été plus humide et plus sombre que la normale

La température moyenne (18,1 °C) est proche de la normale de ces 30 dernières années (18,4 °C). Des différences notables ont toutefois été relevées au cours du mois. La première décade a été particulièrement fraîche avec une température moyenne de 16,0 °C contre 19,0 °C pour un mois d’août normal. La température a ensuite grimpé. Les températures maximales et minimales étaient supérieures à leurs normales respectives (après le 10 août).

Enfin, après le 25 août, le thermomètre a de nouveau baissé. Sur l’ensemble de notre territoire, la température minimale la plus basse a été enregistrée le 28 août à Elsenborn (Bütgenbach) avec 4,5 °C. La température la plus élevée a, elle, été observée le 18 août à Chéoux (Rendeux) et Marche-en-Famenne avec 30,8 °C. Découvrez le bilan complet sur le site internet de l’I.R.M.