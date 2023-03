Climat : en Argentine, des vendanges sous stress d'une année noire

Car l'Argentine, qui oscille entre les places de 5e à 7e pays producteur (loin derrière le trio Italie-France-Espagne), sortait aussi de deux bonnes années commerciales directement liées à la pandémie de Covid-19. Le marché interne (plus de 70%) avait bénéficié d'Argentins confinés ouvrant davantage de bouteilles.

La moyenne 2022 devrait s'établir à moins de 18 litres par personne par an, en comparaison avec les plus de 20-21 litres en 2020 et 2021, prédit M. Gonzalez.

Sans compter une inflation qui s'envole (94,8% en 2022), rognant peu à peu le pouvoir d'achat des Argentins. Lesquels de toute façon boivent progressivement, mais considérablement, moins de vin qu'auparavant, par rapport à un pic de 88 litres par personne en 1977, selon les données de l'INV.