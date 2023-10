Climat : doit-on céder au catastrophisme ? "Le discours qui dit 'il est trop tard' est totalement contreproductif"

Pour éviter les biais cognitifs, Jacques Lecomte trouve très important de lire avec autant d’intérêt et d’objectivité les études qui sont susceptibles de contredire ses convictions que celles qui sont susceptibles de les confirmer. Et si une information semble fausse ou choquante, il faut en vérifier la source.

Concernant la montée des eaux notamment, Jacques Lecomte met les choses en perspective : les îles coralliennes du Pacifique connaissent des diminutions de taille, dues à la montée des eaux et surtout à l’érosion, mais il faut savoir que les îles profitent énormément des alluvions, des sédiments marins amenés par les vagues (coraux, sable,…) et globalement augmentent, en tout cas pour les plus grandes. Ce sont les plus petites, souvent inhabitées, qui diminuent.

"Il y a une réelle montée des eaux mais il est faux de dire que ces peuples vont être submergés. J’ai lu des études de sociologie de ces régions et les habitants de ces régions sont très choqués du discours occidental qui les présente d’une manière misérabiliste, comme des pauvres malheureux, alors qu’ils se battent quotidiennement pour améliorer leur vie sur place, avec succès. […] Les médias, c’est dommage, ont tendance à vouloir montrer tout ce qui est négatif et ils ne montrent pas ce qui est positif".