Climat : des scientifiques trouvent des microplastiques dans les nuages

Des chercheurs au Japon ont confirmé avoir trouvé des microplastiques dans les nuages, et leur présence pourrait modifier le climat de façons encore mal comprises.

Pour une étude publiée dans la revue Environmental Chemistry Letters, des scientifiques se sont rendus sur le Mont Fuji et le Mont Oyama, afin de collecter de l'eau issue des nuages qui entourent leur sommet. "A notre connaissance, c'est la première fois que des microplastiques en suspension sont confirmés dans l'eau des nuages", ont écrit les scientifiques dans leur étude.

Les chercheurs ont identifié, grâce à des techniques d'imagerie avancées, neuf différents types de polymères et un de caoutchouc dans les microplastiques transportés dans l'air -- allant de 7,1 à 94,6 micromètres. Les polymères hydrophiles, c'est-à-dire aimant ou attirant l'eau, ont été retrouvés en abondance, suggérant un rôle possible dans la formation des nuages et donc le climat. "Si on ne s'attaque pas de façon proactive au problème de la +pollution plastique de l'air+, des changements dans le climat et des risques écologiques pourraient devenir une réalité, causant des dommages environnementaux graves et irréversibles à l'avenir", a déclaré mercredi dans un communiqué l'auteur principal de l'étude, Hiroshi Okochi.

Lorsque les microplastiques atteignent la partie supérieure de l'atmosphère, et sont exposés aux ultraviolets du Soleil, ils se dégradent, ce qui relâche des gaz à effet de serre et contribue au changement climatique, a expliqué Hiroshi Okochi. Les microplastiques -- définis comme des particules de moins de 5 millimètres -- proviennent de rejets industriels, de textiles, ou encore de pneus de voitures ou de produits de soins personnels.

Ces minuscules fragments ont été retrouvés dans la glace de la banquise arctique, la neige des Pyrénées, ou des organismes vivants aux quatre coins de la planète. Mais la façon dont ils sont transportés reste assez méconnue, avec notamment peu de recherches sur leur transport dans l'air. Les données restent également lacunaires quant aux effets sur la santé de l'exposition aux microplastiques, mais des études commencent à pointer un lien avec certaines maladies, en plus de leurs conséquences environnementales.