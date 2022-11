Climat : des activistes bloquent les jets privés à l’aéroport de Schiphol

Selon le bureau d’études CE Delft, mandaté par Greenpeace, autant de vols ont déjà décollé des aéroports de Schiphol et Rotterdam-La Haye au cours des neuf premiers mois de l’année que durant toute l’année 2019, pré-pandémie. Plus d’un tiers de ces vols faisaient moins de 500 km et près de 11% moins de 250 km. Les émissions de gaz à effet de serre par passager d’un vol privé sont environ cinq fois plus élevées que pour un vol de ligne classique.

Des manifestations ont par ailleurs été organisées à l’aéroport et à proximité. La gendarmerie (Koninklijke Marechaussee) néerlandaise a indiqué sur Twitter que plusieurs personnes avaient été interpellées.