Climat : "C’est une bonne nouvelle que l’on sache que nous allons dans le mur" explique Jean-Pascal Van Ypersele

Avec une moyenne de 27 degrés, le mois d’août a été le plus chaud jamais enregistré à Uccle depuis le début des observations en 1892. Un été particulièrement sec qui fait suite à un été 2021 où précipitations ont été exceptionnelles. Alors, que nous disent ces situations extrêmes ? Que faire face à cette crise climatique et énergétique ? Sur le plateau de QR l’actu, le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele commente ces phénomènes extrêmes.

"Nous avons 'dopé' notre système climatique par des émissions de gaz à effets de serre et principalement le CO2, affirme-t-il. Doper, cela signifie qu’il y a plus d’énergie dans les basses couches de l’atmosphère en particulier. Et cette surénergie se manifeste par les phénomènes actuels que nous connaissons, avec des canicules ou des sécheresses et d’autres fois, avec trop de vapeurs dans l’air et donc des pluies plus violentes. Ces événements extrêmes vont se répéter plus souvent".