Climat : c’est "inévitable", au Vanuatu, des villages entiers doivent déménager face à la montée des eaux

Les autorités du Vanuatu, archipel de la mer de Corail, veulent déplacer des dizaines de villages vers des terrains plus élevés ces deux prochaines années, pour éviter qu’ils soient inondés par la montée du niveau de la mer provoquée par le dérèglement climatique.

Selon le ministre en charge du Climat au Vanuatu, la crise climatique a rendu ce déménagement "inévitable". Les villages côtiers auxquels un statut de risque a été attribué ont 24 mois pour déménager vers des terrains plus élevés. À long terme, davantage de villages devront être déplacés. "C’est un énorme défi et une tragédie pour ces personnes qui doivent quitter la terre de leurs ancêtres et déménager, mais c’est la réalité", a commenté le ministre.