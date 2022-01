Climat, biodiversité, pollution chimique… Nous avons désormais franchi cinq limites planétaires

Alors bien évidemment, tout cela est très théorique : les chercheurs ont dû faire le choix de se cantonner à neuf limites planétaires, donc de simplifier toutes les relations complexes qui existent entre les systèmes terrestres, marins, atmosphériques et les cycles biogéochimiques qu’ils abritent. Mais plus les connaissances évoluent sur ces questions, poussées par le développement d’outils d’observations et de mesures puissants, plus le discours scientifique se fait inquiétant, et urgent.

Une pollution chimique présente partout

Par exemple, la dernière étude, de 2022, s’intéresse tout particulièrement à la pollution chimique, en développant le concept d’entités nouvelles (novel entities). Elles sont définies comme "les produits chimiques et d’autres nouveaux types de matériaux ou d’organismes artificiels inconnus jusqu’alors dans le système terrestre, ainsi que les éléments naturels (par exemple, les métaux lourds) mobilisés par les activités anthropiques". Soit le dernier stade de l’influence humaine sur son environnement : il apporte de nouvelles "entités", qui entrent en interaction avec les systèmes biophysiques, et dont les effets sont encore inconnus. Plus préoccupant encore, les auteurs de l’étude concluent que le rythme de production de ces produits chimiques est trop élevé par rapport à la capacité de mesurer et d’évaluer leurs possibles conséquences sur les systèmes terrestres. En d’autres termes, l’humain est incapable d’estimer l’impact de la production de ces entités sur son milieu de vie.