Climat : bientôt un nouveau rapport des experts du GIEC sur les impact du dérèglement climatique

Près de 200 pays se réunissent à partir de lundi pour adopter le rapport des experts climat de l'ONU (Giec) sur les impacts du réchauffement, qui dressera très certainement un tableau funeste prouvant une fois encore l'urgence de réduire les émissions.

Les milliers d'études scientifiques sur lesquelles se base le consensus des centaines d'auteurs du Giec ne laissent en effet pas de place au doute.

"Oui, on va vers des risques de plus en plus élevés, dans tous les secteurs, quasi dans toutes les régions", explique à l'AFP l'un d'entre eux, Alexandre Magnan, chercheur à l'institut français IDDRI.