Climat : alors qu’Exxonmobil minimisait le réchauffement, ce géant pétrolier détenait depuis des décennies des prévisions fiables

La revue Science publie une étude qui confirme que le groupe Exxonmobil, géant du pétrole, connaissait précisément dès les années 1980 l’ampleur du réchauffement climatique, grâce aux études effectuées par ses propres chercheurs. Malgré cela, le groupe pétrolier tenait un discours lénifiant et mettait en doute l’état des connaissances des scientifiques dans ce domaine.

En 2019, lors d’une audition au Parlement européen, des activistes et des scientifiques affirmaient déjà qu’Exxonmobil trompait depuis des décennies le public quant au danger du réchauffement climatique causé par les énormes quantités de gaz à effet de serre rejetées dans l’atmosphère lors de la combustion du pétrole ou du charbon pour produire de l’énergie.

Science se base sur des documents révélés dès 2015 par Inside Climate News, et qui démontrent que le groupe pétrolier connaissait depuis longtemps la véracité du changement climatique causé par les activités humaines. Les chercheurs de Science ont analysé en tout 32 documents internes produits par des scientifiques d’Exxonmobil entre 1977 et 2002, et 72 publications scientifiques dont ils étaient coauteurs entre 1982 et 2014. Dans ces documents on peut trouver 16 projections de températures, dont dix sont cohérentes avec les observations réalisées par la suite. Parmi les six autres, deux prédisaient même un réchauffement encore supérieur.

Les scientifiques du groupe pétrolier prédisaient en moyenne un réchauffement d’environ 0,2 °C par décennie, ce qui correspond effectivement au rythme actuel. Et les prédictions formulées par d’autres chercheurs de l’époque étaient quasiment identiques.