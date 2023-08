Climat : Alexander von Humboldt, un naturaliste du XIXe siècle qui alertait déjà sur le changement climatique

Von Humboldt rédige 23 volumes d’observation, qu’il accompagne de gravures, de peinture et de dessins. Avant tout le monde, le savant formule l’hypothèse selon laquelle des changements climatiques peuvent être causés par l’activité humaine et il dénonce la colonisation et l’esclavage dont il est le témoin en Amérique du Sud.

A son retour, en 1807, il publie un Essai sur la géographie des plantes (1807), où apparaît son tableau physique du vivant, encore utilisé aujourd’hui pour étudier l’évolution des familles de plantes en lien avec le changement climatique. Un an plus tard, en 1808, il écrit Tableaux de la nature, une succession d’observations scientifiques mêlant récit de voyage, poésie et analyse scientifique.

Enfin, il met 20 ans à rédiger Cosmos, un essai en 5 volumes dans lequel il décrit l’interconnexion de tous les phénomènes naturels au sein de l’Univers.

Retrouvez ci-dessous l’épisode du podcast Si pas maintenant, quand ?, dans lequel David Murgia lit un extrait de "De l’étude et de la contemplation de la nature", écrit en 1845 par Alexander von Humboldt.