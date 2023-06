Climat : actions pour exiger des banques centrales une baisse des taux d’intérêt en Belgique, en France et au Portugal

Militants et ONG se sont rassemblés ce mardi afin de mener des actions simultanées au pied des banques nationales, tant en Belgique et en France qu’au Portugal. Ils réclament des taux d’intérêt plus bas pour les prêts destinés à la rénovation énergétique.

En Belgique, Fairfin, Rise for Climate Belgium, Grootouders voor het Klimaat et Grands-Parents pour le Climat, Unlock / Positive Money Europe et Attac Brussels2 ont convergé devant la Banque nationale de Belgique (BNB) vers 9h00. Une action similaire, menée entre autres par Fridays for Future et Dernière Rénovation, a eu lieu en France, tandis qu’au Portugal, c’est l’organisation environnementale Zero qui était à l’initiative de la manifestation.

Les organisations militantes sont descendues dans la rue pour souligner la responsabilité des banques nationales européennes dans la lutte contre le changement climatique. Les militants ont brandi des couvertures de survie sur lesquelles on pouvait lire : "On brûle, on gèle, la Terre brûle, qu’attendez-vous ? Rénovez nos maisons".

Les activistes demandent aux banques centrales nationales de rendre la rénovation des bâtiments abordable en réduisant les taux d’intérêt sur les prêts accordés à cette fin. "Ces rénovations sont essentielles pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union européenne. La BCE refuse d’introduire un système de tarif différencié pour garantir ces prêts bon marché. En conséquence, la rénovation des bâtiments continue d’être lente et inefficace." L’appel des organisations aux banques centrales nationales et à toutes les institutions de l’UE est soutenu par une pétition signée par plus de 37.000 Européens afin de débloquer des fonds pour ces rénovations.