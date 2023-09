Climat : à La Haye, plus de 10.000 participants aux manifestations pour le climat

Ils estiment en outre qu’environ 4000 personnes se trouvent à la manifestation de soutien. Cela représenterait environ 20.000 activistes au total. Ce blocage n’est pas autorisé, a fait savoir la commune de La Haye.

Les personnes souhaitant se rendre à La Haye ou en revenir doivent s’attendre à des retards, a, de son côté, prévenu la police. Les forces de l’ordre ont d’ailleurs commencé samedi après-midi à déloger et arrêter les premières personnes qui bloquent l’autoroute et qu’elles avaient sommées de quitter les lieux et de se rendre à la manifestation de soutien.

Lors des manifestations précédentes, elles avaient été embarquées une à une dans des bus et emmenées à la périphérie de la ville.