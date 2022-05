Climat : 6 Belges sur 10 veulent une Belgique et une UE neutres d'ici 2050

Trois quarts des répondants se disent préoccupés ou très préoccupés par la question environnementale, devant la santé et la raréfaction des ressources énergétiques et des matières premières. Presque huit Belges sur 10 se sentent de plus préoccupés par les changements climatiques, un chiffre identique à celui enregistré lors de la précédente enquête sur le climat du SPF menée en 2017.

Un peu plus de la moitié des sondés estiment en outre que les changements climatiques peuvent être contrés en modifiant nos habitudes de vie. De nombreux Belges désignent l'industrie, le transport de marchandises et le transport de personnes comme étant la cause des problèmes climatiques.