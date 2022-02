Cliff Burton de Metallica : un bassiste de génie au destin tragique

Disparu tragiquement dans un accident de car, Cliff Burton fait partie de la grande histoire du heavy-metal. Alors qu'il aurait fêté ses 60 ans ce 10 février, revenons sur la carrière de ce bassiste inoublieable.

Cliff Burton est né le 10 février 1962. Il grandit à San Francisco et commence à jouer de la musique à l’âge de 14 ans avec des amis. Ses idoles, ses modèles sont alors Geddy Lee, le bassiste de Rush, Geezer Butler, le bassiste de Black Sabbath, Phil Lynott de Thin Lizzy ou encore l’inoubliable Lemmy. Il fait alors partie d’un groupe portant le nom d’EZ Street, du nom d’une boite de strip-tease de San Mateo.

Burton et ses camarades jouent alors essentiellement des reprises mais le niveau du groupe est encore très amateur comme le bassiste s’en souviendra bien plus tard lors d’une interview: "Avec EZ Street, c’était plutôt ridicule, en fait. On faisait beaucoup de reprises, c’était plutôt de la merde…"

Les choses deviennent beaucoup plus sérieuses lorsqu’il rejoint le groupe Agents of Misfortune mais surtout, un peu plus tard, lorsqu’il vient prêter main forte au groupe Trauma en 1982, une formation issue de San Francisco qui propose alors un son très proche de celui d’Iron Maiden.