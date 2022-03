Clichés sur l'Egypte : le "Moon Knight" dit que "Wonder Woman 1984" était une honte

" Cela nous met vraiment en colère " explique Mohamed Diab lorsqu’il voit la Jordanie, le Maroc ou l’Espagne utilisés comme décor pour représenter le Caire.

Le réalisateur profite de ce sujet pour tacler le film " Wonder Woman 1984 " de Patty Jenkins avec Gal Gabot : "Je me souviens avoir vu Wonder Woman 1984 et il y avait une grosse séquence en Egypte et c’était une honte pour nous. Vous aviez un Cheikh… Non mais sérieux ! Cela n’a aucun sens pour nous. L’Égypte ressemblait à un pays du Moyen Âge. Elle ressemblait au désert.".

Dans la série Moon Knight, le super-héros puise son pouvoir du Dieu Egyptien de la lune, Khonshu dans la mythologie. Ce pays est très important dans la bande dessinée d’origine puisque le personnage obtient ses pouvoirs là-bas confie le réalisateur : " C’est ancré là-dedans. Il y avait certainement de la place pour jouer avec les codes, mais tout en gardant cela aussi authentique que possible, dans le domaine du fantastique. D’ailleurs, même dans les bandes dessinées originales, ils ont fait un excellent travail de recherche et essayé de rendre l’Égypte authentique".