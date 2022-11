Clerodendrum bungei, un arbuste ornemental à floraison tardive et très accommodant au jardin

Le Clerodendrum bungei est un arbuste à la floraison rose et parfumée qui fait le régal des papillons fin de l’été. Son look fait un peu penser à celui de l’hortensia boule. Originaire des zones boisées des régions subtropicales de Chine, de Taïwan, du Vietnam et de l’Himalaya, il est rustique jusqu’à + /- 10°C. En hiver, la plante disparaît mais dès le début du printemps, elle émit des hautes tiges, pouvant atteindre 2 m de haut, qui se subdivisent en 2 ou 3 parties. Attention, la plante est drageonnante. Elle demande donc de la place et un contrôle de sa croissance en éliminant les drageons vagabonds.

Son feuillage de couleur vert foncé lui vaut aussi le nom de Clérodendron fétide – Clerodendrum foetidum - à cause de l’odeur peu agréable qu’il dégage lorsqu’on le froisse. Par contre, sa floraison de fin d’été est un plaisir pour les yeux et le nez. En août et en septembre, ses inflorescences en forme de demi-bol renversé s’épanouissent juste au-dessus du feuillage avec au centre les fleurs fermées et en périphérie des petites fleurs étoilées d’un rose pur et vif. Des fleurs au léger parfum qui attire de nombreux pollinisateurs. En automne, des baies de couleur bleu métallique prennent la place des fleurs.