Cléo vous parle de l’enfance dans son dernier single "Peter Pan"

Cette semaine, dans l’actu musicale du 8/9, Bruno Tummers vous fait découvrir le nouveau single de Cléo, Peter Pan.

Cléo est une chanteuse Belge et plus particulièrement Bruxelloise qui est dans le monde de la musique depuis quelques années. Elle a participé à divers groupes, elle a été choriste, elle a beaucoup de connexions avec le monde du rap. Et elle vient de sortir un EP, Mémo Vocal. Ce n’est pas le premier EP de Cléo, elle était déjà passée dans le 8/9 l’année dernière et a déjà collaboré avec le rappeur français Kery James.

Dans ce nouvel opus, on découvre 7 titres dont le premier single est Peter Pan. Un titre dans lequel elle parle de rêves ses d’enfance et de cette envie qu’on a tous de garder sa spontanéité.

On apprécie sa belle voix grave qui est très mise en avant sur cet EP. On y retrouve aussi beaucoup de groove, de la soul, du RnB, un petit détour du côté du Brésil, bref, un opus qui sonne très bien, qui est très joli.