CLEO : un carnet de coloriage lavable et des solutions zéro déchet en tissus

Création de solutions zéro déchet en tissu, écologiques, économiques et pratiques ! Made in Belgium CLEO propose un gamme d’articles pratiques et multifonctionnels permettant de limiter l’utilisation des produits à usage unique et le plastique dans le quotidien. Leur produit phare ? LE CARNET DE COLORIAGE LAVABLE.

Et oui, CLEO pour Concept, Local, Ethique et Original est le projet de Cléo Vanderstocken, une maman passionnnée de couture qui s’est lancée dans la confection de produits durables made in Belgium. Un projet ambitieux qu’elle a initié il y a tout juste 4 ans et qui rencontre de plus e plus de succes.

Les plastiques, comme le souligne la chanson, sont plutôt dramatiques pour de nombreuses raisons :

Ils mettent plus de 400 ans à se dégrader dans la nature.

70% des déchets de plastique ne sont pas recyclés.

Chaque année, l’équivalent d’un camion poubelle rempli de déchets plastiques se déverse toutes les minutes dans la mer et les océans.

Heureusement, de plus en plus de mesures sont prises pour lutter contre ces déchets qui polluent nos terres et nos océans. L’Europe, notamment, avait demandé à ses États membres de recycler 50% de leurs emballages en plastique pour 2025. En 2020, la Belgique a dépassé cet objectif en recyclant 51% des emballages ménagers en plastique. Deux ans plus tard, le taux de recyclage des emballages plastiques est passé de 52% à 61%, selon les chiffres de Fost Plus.

En janvier 2021, l’utilisation d’ustensiles en plastique à usage unique avait été interdite dans les établissements ouverts au public. Depuis ce premier septembre 2023, ce sont tous les gobelets pour boissons en plastique à usage unique qui sont interdits lors des événements culturels, récréatifs, sportifs, folkloriques et de loisirs en Wallonie.