Cléo interprète son titre "Peter Pan" et laisse s’exprimer son cœur d’enfant

La chanteuse Cléo était dans le 8/9 pour interpréter Peter Pan, une chanson de son nouvel EP, Mémo vocal.

Plus déterminée que jamais, l’artiste bruxelloise Cléo fait son retour sur le devant de la scène. Dans son nouvel EP Mémo vocal, elle gagne en simplicité et transmet encore plus l’émotion en se livrant davantage sur son histoire. Une histoire dure et touchante à la fois. Elle espère toucher le public qui pourra s’identifier en tant qu’humain à un projet musical dans lequel elle a mis tout son cœur.

Cléo fait de la musique depuis des années. Passée par les studios et les nombreux contrats avec des maisons de disques, elle travaille maintenant de chez elle et se sent beaucoup plus libre.

"C’est bien plus dur parce qu’on s’auto-produit et donc c’est beaucoup de travail, mais aujourd’hui je fais mon petit bout de chemin et je développe mon propre projet moi-même", explique l’artiste.