Clémentine Célarié de retour dans "Police de caractères" : "Je m’éclate dans mon personnage"

Clémentine Célarié raconte ce qui lui a plu dans ces deux épisodes, notamment la rencontre avec Nastassja Kinski et Xavier Roby. Ce dernier est le nouvel acolyte de l’actrice dans Police de caractères car Joffrey Platel n’était pas disponible pour le tournage de ces deux épisodes.

"On découvre le monde de l’agriculture (dans Un loup dans la bergerie) : on a fait des rencontres fantastiques avec les gens qui nous ont accueilli pour les tournages. […] Il y a beaucoup de choses passionnantes. Je suis une fan de Gabriel Aghlion (NDLR : le réalisateur). Je l’aime comme s’il était mon frère. Je trouve qu’il y a un mélange de fantaisie, d’humour. Je m’éclate dans ce personnage et il y a beaucoup de tendresse, d’humanité" résume-t-elle.