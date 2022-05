Clément Tainmont après la relégation de Mouscron en D2 amateurs : "tout ce travail foutu, c’est navrant"

"En octobre, il y a eu le premier retard de salaire et mentalement, pour les joueurs, ça a pesé et c’est ce qui a fait qu’on a flanché. Pour les joueurs d’expérience comme moi, on n’éprouve pas un sentiment de trahison. On sait comment est le football. On sait que quand il y a une gestion comme celle-là depuis de nombreuses années, forcément, ça flanche".

"La seule chose que je reproche à la direction c’est de nous avoir esseulés pendant de longs mois, sans jamais nous tenir au courant de la situation. Le club n’a même pas eu le respect de nous envoyer un message personnel pour s’excuser de la situation et de nous souhaiter bonne chance. Parce que maintenant, pour les joueurs, le plus dur est à venir. On sait qu’on est privilégié, parce qu’il n’y a pas qu’à Mouscron qu’on joue au football. Le plus douloureux, c’est pour les gens qui se tuaient pour ce club depuis des années. Il y avait de bons jeunes et de bons résultats au Futurosport. Tout ce travail est foutu. C’est navrant".