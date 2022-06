Clément Tainmont après la défaite des Diables Rouges : "Le trois arrière est vieillissant, il faut trouver par qui les remplacer"

Ce vendredi soir, les Diables Rouges se sont inclinés 1-4 contre les Pays-Bas lors de la première journée de Ligue des Nations. Un match compliqué pour nos joueurs qui a été analysé lors de l’émission Complètement Foot.

Les Diables Rouges ont très mal débuté la Ligue des Nations avec cette défaite face à notre voisin néerlandais.

Peu importe le niveau, le mental dirige le corps et on sentait une désinvolture dans l’équipe.

"C’est une claque, une très belle claque même", commence par analyser Clément Tainmont lord du débriefing de Complètement Foot. "On a parlé de la première mi-temps avec un manque de volonté où l’on sort avec un but encaissé. On se demandait une révolte, mais on a eu le contraire. Un relâchement total avec trois buts qui sont tombés rapidement. C’est vraiment une rencontre à oublier. Cette défaite est lourde et le but de Batshuayi est anecdotique. Je suis déçu de la performance collective et en termes d’intentions, c’était très léger. Ils avaient face à eux un très bel adversaire, mais peu importe le niveau, le mental dirige le corps et on sentait une désinvolture dans l’équipe."

Pour Pascal Scimè, cette défaite, "c’était une leçon. Il faut être indulgent, mais tout ne s’explique pas non plus. On a lâché et on a subi. Les Pays-Bas ont montré que quand il voulait nous faire mal, il pouvait le faire. Physiquement et athlétiquement, on n’était pas là non plus. Les joueurs néerlandais sont 4-5 ans plus jeunes que nos joueurs, ce qui montre que même s’ils ont joué autant de matches que nos Diables cette saison, ils sont plus fit."