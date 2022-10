Clément Manuel (Ennemi Public) à l’affiche de la série "Renaissances"

Sur la côte basque, deux familles, une Belge et une Française, vont être subitement liées par un tragique accident de voiture. Entre quête d’identité et amour familial, "Renaissances" entremêle leurs histoires tout au long de six épisodes intenses, dès le 15 octobre à 20h55 sur La Une et Auvio.

Le cœur de Florence (Claire Keim) est fragile. Tellement qu’une lettre d’adieu à sa fille attend l’instant tragique au fond d’un tiroir. Son seul espoir est de pouvoir bénéficier d’une greffe de cœur, mais l’attente est longue. Les planètes s’alignent lorsqu’une jeune femme se crashe en voiture dans la même région. En quelques heures, Florence gagne une nouvelle vie tandis que Sterre (Lynn Van Royen), la jeune femme victime de l’accident, perd la sienne. Son père, Simon (Kevin Janssens), découvre alors que sa fille lui cachait de nombreux secrets. Il part sur la trace des fragments de vie laissés par Sterre tandis que Florence commence à être hantée par sa donneuse…