Clément et Damien se font l’Europe en roulotte

Parcourir l’Europe centrale en roulotte tirée par des chevaux, avec une organisation proche de zéro, c’est le voyage un peu fou qu’ont fait Damien et Clément.

Fraîchement diplômés de l’UCLouvain, ces meilleurs amis se lancent en 2014 dans une aventure qui va marquer leur vie. Presque 10 ans plus tard, ils en parlent encore avec humour et émerveillement.

« Ma foi en l’humanité en est sortie grandie », confie Damien. Partis de Croatie, ils termineront leur périple en Pologne. Un itinéraire maintes fois retravaillé qui leur a fait découvrir des contrées inattendues.

« Ce qu’on a le plus apprécié dans ce voyage, ce sont les rencontres avec des gens qu’on n’aurait jamais pu rencontrer autrement. Et pour ça, la lenteur est un avantage indéniable », explique Damien.

« On a découvert leur quotidien, et on comprend mieux que quand tu habites à Kiskőrös [ville à 100 km au sud de Budapest], tu ne te sens pas près des institutions européennes… », complète Clément. Depuis la fin de leur aventure, les meilleurs amis n’ont plus jamais voyagé ni regardé la vie de la même manière.

« Le temps est un luxe, on n’y a pas tous accès de la même manière. 20 jours de congés payés par an, c’est bon qu’à consommer un lieu. […] Quand on a découvert d’autres modes de vie, on relativise beaucoup l’utilité de ce qu’on fait. », conclut Clément.

>> 10 ans après leur voyage, Clément et Damien ont décidé d’écrire un livre sur le sujet "En Roulotte à travers l’Europe centrale" aux éditions Partis Pour.