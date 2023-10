Clement est revenu sur l’attentat de Bruxelles lors de la conférence de presse des Rangers : "Ça me fait froid dans le dos"

Nouvel entraîneur des Glasgow Rangers, Philippe Clement a été présenté à la presse mardi après-midi. Le technicien de 49 ans s’est dit "particulièrement heureux d’être ici, dans l’emblématique Ibrox Stadium, avec un club qui compte de nombreux supporters".

"Les dernières journées ont été mouvementées. C’est normal quand on arrive à ce stade de la saison" a reconnu l’ancien entraîneur de Bruges et Genk, qui dit toujours vouloir gagner partout. "Ma vie tourne autour de cela. Mais c’est toujours un long processus pour arriver à la victoire. Je crois au potentiel de ce club. Nous allons travailler dur pour remporter des trophées le plus tôt possible. Je souhaite mettre en place un football dominant, ce qui était déjà le cas lorsque j’entraînais Waasland-Beveren (sa première expérience en tant que T1, ndlr)".

Après huit journées de championnat, les Rangers comptent déjà sept points de retard sur le Celtic : "Ce n’est évidemment pas un avantage" a déclaré Clement en riant. "Le plus important dans les semaines et mois à venir, c’est de nous concentrer sur nous-mêmes. Une saison, c’est comme un marathon, et cela ne sert à rien de passer son temps à regarder celui qui court devant vous et de le poursuivre en sprintant. Vous n’aurez plus les jambes ensuite. Il faut regarder son propre rythme et l’améliorer".