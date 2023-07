Clémence Vandergheynst, seule femme belge à la Transcontinental Race: "Je me sens comme une souris au milieu des lions"

Elle a commencé le cyclisme il y a 5 ans seulement. Clémence Vandergheynst, 35 ans est infirmière dans la vie de tous les jours. En dehors du boulot, c’est sur son vélo qu’elle passe le plus clair de son temps. La citoyenne de Braine-l’Alleud est une habituée des longues distances. Une adepte de l’ultra cyclisme. Une boulimique de kilomètres avalés à la force des mollets.

Aujourd’hui, Clémence Vandergheynst (CAP 287, le numéro de sa casquette) sera la seule femme belge au départ de la Transcontinental Race. 9e édition. 339 participants au total dans cette épreuve qui est considérée comme la course d’ultra cyclisme la plus difficile au monde.

"La définition? C'est l'autonomie totale" explique l'une des néophytes de la course. "Quand les gens me demandent ce que c'est... Je dis que c'est comme le Vendée Globe. Vous êtes seul avec vous-même, avec votre matériel. Ce que vous avez choisi, ce que vous avez testé, ce que vous avez décidé de prendre avec vous. Et vous êtes seul. Et tout comme au Vendée Globe, on ne peut pas avoir d'assistance extérieure".

C’est comme le Vendée Globe...

Avant de s’inscrire à la TCR, notre compatriote a pas mal bourlingué. Des courses en France, en Afrique, en Bosnie ou encore en Norvège. Elle a pris de l’expérience sur des épreuves d’ultra-endurance comme la Race Across France, la Race Around Rwanda, la BHard ou encore la North Cap 4000. Et aujourd’hui, c’est un tout autre défi qui l’attend.

"C'est un long cheminement" raconte la cycliste belge. "Quand les gens de mon club ont commencé à voir que je roulais beaucoup et que j'aimais ça, ils m'ont parlé de la Transcontinental Race et moi, je me suis dit... Jamais de la vie ! C'est trop, c'est trop long, c'est trop dur. Je n'avais pas ma place là. Je ne ferai jamais ça. J'ai dû dire ça il y a deux ans et maintenant, j’y suis. C'est drôle. Moi qui avais peur de rouler seule, Finalement, je vais traverser l'Europe toute seule".