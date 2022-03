"Clem" : Un changement de personnage qui agace les internautes

Cette constatation n’a pas échappé à Lucie Lucas, qui fait part de ses réactions dans une interview pour Télé Star : " Il ressemble à... Julien ! C'est dingue !

Quand je leur ai demandé qui ils avaient pris et qu'ils m'ont répondu "François-David Cardonnel", j'ai dit : "C'est le sosie de Mathieu Spinosi (Julien) qui joue Jérôme ? Ça ne va pas ou quoi ?" Et en même temps, elle trouve très drôle qu'il ait plein de traits de caractère en commun avec Benoît Michel et avec Jérôme. Il a donc repris le rôle. On se laisse facilement prendre au jeu. Elle se met à la place des spectateurs et raconte qu’elle a pété un câble car s’habituer à un nouveau visage est peut-être difficile pour le public. Visage qui, rappelons-le, n’a absolument rien à voir avec le précédent.

