“Clem” : la saison 11 débarque sur Tipik pour finir l’été en beauté

En manque de "Clem" après le joli final de la saison 12 ? Bonne nouvelle : Tipik rediffuse sa saison 11 pour finir l’été en beauté. Replongez au coeur des péripéties de cette famille adorable. Au programme : une saison plus humoristique et beaucoup moins dans le drama que les derniers épisodes en date !

Diffusée pour la première fois en France en 2021, cette onzième saison s’annonce forte en retournements de situations et péripéties pour le moins… inattendues.

Le pitch ? Après son licenciement et sa rupture avec Fred, Clem a retrouvé un travail d'assistante juridique dans le cabinet de Nathalie. Mais un nouveau venu inattendu à Cheynouville, Matthieu, risque fort de pimenter son quotidien... Adrian, de son coté, a enfin récupéré son poste de proviseur et a trouvé une place de surveillante à Amelie. Et pour Valentin, c'est la rentrée en Terminale, avec Izia et déjà des projets pour l'après bac... Mais Clara, son ex, a une nouvelle importante pour lui... Et cette nouvelle va tout changer…