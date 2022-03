"Clem" : c'est parti pour la saison 12

La série familiale portée par Lucie Lucas est de retour pour une 12e saison de six épisodes, placée sous le signe des nouveaux départs. Une nouvelle saison inédite à suivre chaque jeudi, dès le 17 mars à 20h35 sur La Une et Auvio, et en replay pendant 15 jours sur Auvio.

Nouvelle aventure pour Clem et Val : les Boissier emménagent avec Mathieu et Izia Colina. Difficile pour chacun de trouver ses marques, surtout pour Emma… De son côté, Val intègre, avec Izia, son école post bac. Des nouveaux camarades, des nouveaux profs. Et parmi eux, la charismatique Iris, une prestigieuse professeure aux intentions plus que troubles.

Adrian, lui, se remet du décès de son père et tombe sur un mystérieux carnet qui va bouleverser sa vie et celle d’Amélie. Enfin, grâce à Nathalie, Marie-France découvre les perspectives d’un nouveau métier. Pas sûr que ça convienne à Michel qui lui est un jeune retraité. À l'heure des choix, parviendront-ils tous à réussir leur changement de vie ?

Découvrez sans plus attendre les résumés des deux premiers épisodes de cette nouvelle saison...