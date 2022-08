Clé USB, DVD, disque dur… quel est le meilleur support de stockage pour vos données à (très) long terme ?

La mémoire flash (clé USB, carte SD, disque SSD)

Tout le monde a été un jour tenté de stocker les photos de ses dernières vacances sur une clé USB, voire directement sur la carte SD de votre appareil photo. Peut-être même en avez-vous toujours une au fond d’une poche ou d’un sac. C’est pratique, ça ne prend pas beaucoup de place, et on peut la transporter partout avec soi.

Mais ce support de stockage est-il fiable ? Pas vraiment. Les supports à mémoire flash ont une durée de vie bien déterminée qui dépend du nombre de cycle d’écriture. Cela peut varier de quelques mois à une dizaine d’années, selon la qualité du support et l’usage que l’on en fait. Une clé USB bon marché sera naturellement moins fiable qu’un SSD de marque réputée par exemple.

"C’est normal d’avoir l’impression que les clés USB claquent plus vite que les autres mémoires flashs, expliquent Les Numériques. D’une part parce que nous les maltraitons en les retirant sauvagement des ordinateurs, d’autre part parce qu’elles sont pour beaucoup équipées du type de mémoire le plus économique, le plus lent et le moins fiable dans le temps, et qu’elles ne bénéficient pas des optimisations en écriture de leurs cousins SSD."

En tenant compte de tous ces paramètres, nous ne saurions vous conseiller de faire appel à une clé USB, ni même un SSD, pour de l’archivage à très long terme. L’intérêt de ces mémoires est leur rapidité de transfert et leur aspect pratique, mais pas leur longévité. Le ratio prix/capacité des SSD ne joue pas non plus en leur faveur si on les compare à leurs grands frères, les disques durs à plateaux.