Clavier : les bénévoles mobilisés pour achever la rénovation de la piscine en plein air d’Ocquier

Jérôme Remacle est le président du Comité d’Initiative d’Ocquier et il explique : "La chance qu’on a, dans des petits villages comme les nôtres, c’est que, dans le comité, on a électricien, on a maçon, on a carreleur etc. Tous les jeudis à partir de 17 heures, on se met en route. On tape dessus, comme on dit chez nous. On fait ça à la bonne franquette également parce qu’on fait toujours un petit "barbeuc". Quelques villageois qui rentrent du travail nous voient, ils viennent nous donner un petit coup de main.".