Clavier : Le Blanc Bleu Belge à l’honneur ce dimanche

Il est un peu plus de 8 heures, ce matin, à Clavier. Antoine Ledoux, 18 ans, est déjà très occupé. Il bichonne les quatorze bovins que son maître de stage, Vincent Fisenne, a inscrits au 41e concours de bovins. Le jeune stagiaire de 6e technique de qualification explique : "Il fait commencer par les nettoyer toutes correctement. Il faut les tondre pour que la musculature soit bien visible. Il faut qu’elles soient dans un état de propreté impeccable".

L’engouement pour Libramont est là

A quinze jours de la foire agricole de Libramont, le concours régional de la race Blanc Bleu Belge est une répétition générale pour les éleveurs. Vincent Fisenne, éleveur à Nandrin, explique : "Pendant deux ans, à cause du Covid, il n’y avait pas de rassemblement. Cette année-ci, il y a un engouement général parmi toutes les provinces parmi tous les éleveurs pour le concours Blanc Bleu Belge de Libramont".

"Avec Hawaï et Hongrie, mes deux plus belles"

Vincent Fisenne présentera deux bovins à Libramont. L’éleveur poursuit : "J’y vais avec Hawaï et Hongrie, deux primipares. Ce sont deux bêtes qui ont déjà eu un veau et qui sont gestantes du deuxième veau. Il me semble que ce sont les meilleures de chez moi. Elles sont belles chez moi. A Libramont, on verra parce que le niveau est fort élevé. On espère ne pas être dernier".

Essayer de progresser

Jean Philippe George, éleveur à Les Avins, est un habitué des concours. Les présentations des animaux se succèdent sous le chapiteau et les résultats tombent : Le jeune éleveur explique : "Nous sommes venus avec trois bêtes. Une se classe troisième et une autre deuxième. Pour la troisième, on verra tout à l’heure. Je ne suis pas tout à fait satisfait, on peut faire mieux…".

Première expérience de juge

Originaire de Berloz, Nicolas Massagor fait son entrée comme juge au concours de Clavier. C’est une première expérience pour ce jeune agriculteur. "Il y a un peu de pression car comme toujours le propriétaire lorsqu’il n’est pas premier est déçu. Certains acceptent le résultat, d’autres pas. Nous nous connaissons un peu tous. Nous avons toujours peur de décevoir l’un ou l’autre".

Rendez-vous à Libramont

Que les plus belles bêtes remportent les prix. A Libramont, les juges devront départager 250 bovins de la race Blanc Bleu Belge.