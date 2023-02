Clavier et Ouffet associées pour la construction d’un hall transcommunal : lancement du chantier

Un chantier a débuté ce 20 février à Clavier : celui d’un bâtiment qui abritera un hall sportif et une salle polyvalente.

Il s’agit d’un projet transcommunal associant Clavier et Ouffet. L’idée de se doter d’un hall des sports est évoquée à Clavier depuis une bonne trentaine d’années. Sa concrétisation arrive donc, grâce à la solution de la transcommunalité. Elle permet aux communes de Clavier et de Ouffet de répondre à une demande que ces deux communes rurales auraient eu du mal à satisfaire seules. Damien Wathelet, le premier échevin de Clavier, explique : "On parle d’un bâtiment ici de 6,4 millions, hors TVA. Je pense que, rationnellement, il faut se regrouper à plusieurs communes. On ne peut pas avoir ce type de bâtiment dans chaque commune. C’est trop cher pour la Région Wallonne. C’est la première raison. La deuxième c’est la gestion au fil du temps du bâtiment : pouvoir optimiser le taux de remplissage. On n’a pas le choix, si on veut amener des services de ce type et de ce niveau dans les communes rurales, il faut pouvoir s’associer.".